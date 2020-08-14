الرئاسة التركية: التاريخ لن ينسى من خانوا الشعب الفلسطيني

أنقرة/ الخليج 365
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن التاريخ لن ينسى من خانوا الشعب الفلسطيني، ومن باع قضيته العادلة، مؤكدا استمرار بلاده في التضامن مع فلسطين.
جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن عبر تويتر، الجمعة، انتقد من خلالها اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
وأفاد قالن أن "التاريخ لن ينسى من خانوا الشعب الفلسطيني ولا من باعوا قضيته العادلة".
وأضاف أن سياسات أبو ظبي لن تساهم في ردع الفلسطينيين عن قضيتهم العادلة، بل ستزيد من إيمانهم بالعدالة والحرية والأصالة.
وشدد على استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره "طعنة" بخاصرة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته و"إضعافا" لموقفه.
فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
وبذلك تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل لاتفاق مع إسرائيل لتطبيع علاقاتهما، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.
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