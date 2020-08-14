خلال احتجاجات بالأقصى.. فلسطينيون يدوسون صورة ولي عهد الإمارات

القدس/ الخليج 365



داس عشرات الفلسطينيين، الجمعة، صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضمن احتجاجات بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، على اتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسميا مع إسرائيل.



وأفاد مراسل الخليج 365، بأن عشرات الفلسطينيين تجمعوا بعد انتهاء صلاة الجمعة في ساحات "الأقصى" ورفعوا العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات رافضة لاتفاق التطبيع.



ورفع المحتجون صورة لولي عهد أبو ظبي كتب عليها كلمة "خائن"، ولاحقا قاموا بإلقائها على الأرض وداسوها بأقدامهم وهم يرددون تكبيرات غاضبة.



كما هتف المتظاهرون: " يا للعار.. باعوا الأقصى بالدولار"، و"فلسطين عربية".



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واقتحمت الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وصادرت اللافتات والأعلام الفلسطينية، كما اعتقلت أحد المتظاهرين، وفق مراسل الخليج 365.



والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".



وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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