شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومتين العمانية والبحرينية على دعمهم اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.
وقال نتنياهو، في بيان: "أشكر الرئيس المصري السيسي والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات".
وأضاف أن الاتفاقية "توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".
ومن جهة ثانية، كشف نتنياهو عن دور لعبه السفيران الإسرائيلي رون ديرمر، والإماراتي يوسف العتيبة، في الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق التطبيع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو "يشكر سفيرنا لدى واشنطن الذي عمل مع نظيره الإماراتي والبيت الأبيض ولعب دورا كبيرا بالجهود التي أدت إلى تحقيق اتفاقية السلام".
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".
وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يشكر السيسي وعُمان والبحرين لدعم اتفاق التطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.