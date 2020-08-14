اليونان تجري تدريبات عسكرية بمحيط قرية للأقلية التركية

غومولجينة (كوموتيني)/ الخليج 365
أجرى الجيش اليوناني، تدريبات عسكرية بمحيط قرية تشكل الأقلية التركية غالبية سكانها، في تراقيا الغربية، شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن حالة من الهلع والذعر بين الأهالي.
ونفذ الجيش اليوناني التدريبات في قرية "غوكتشه بينار"، التابعة لبلدية مصطفتشوفا، بمدينة أسكجه (كسانثي)، ذات الأغلبية التركية.
وفي تصريح للأناضول، قال رئيس بلدية مصطفتشوفا، رضوان دلي حسين، إن وحدات تابعة للفيلق الرابع المتمركزة في منطقة إسكجه، أجرت الأربعاء، تدريبات عسكرية في محيط قرية ومقبرة غوكتشه بينار.
ولفت إلى أن الوحدات اليونانية لم تنشر بلاغا سابقا حول التدريبات، ما أسفر عن حالة من الدهشة والهلع لدى أهالي القرية، عندما رأوا جنودا مسلحين في محيط القرية، دون سابق إنذار، موضحا أنها المرة الأولى التي يواجهون فيها حادثة كهذه.
من جانبه، أعرب إمام مسجد القرية، أركان عزيز أوغلو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن بالغ أسفه إزاء إجراء تدريبات عسكرية في قريتهم، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرقي المتوسط توترا كبيرا.
وأردف "إن استخدام الجنود اليونان لقريبتنا بهدف توجيه رسالة لطرف ما، أسفر عن قلق كبير لدى أهالي القرية، ولا يمكننا القبول بتدريبات عسكرية نشرت الخوف والهلع لدى الأهالي، وخاصة الأطفال، ندين هذه التدريبات ونرى أنها سخيفة".
من جهة أخرى، قال اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا، في بيان، إن الحادثة تعتبر فضيحة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والأقليات.
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