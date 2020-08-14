السودان.. تجدد الاحتجاجات على تعديلات "تمس التقاليد الإسلامية"

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

تظاهر مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم، الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على تعديلات تشريعية وصفت بأنها "تمس التقاليد الإسلامية".

ووفق مراسل الخليج 365، ردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، منها "إسلامية إسلامية.. لن تحكمنا العلمانية"، و"القرآن هو الدستور".

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "الإسلام دستور الأمة"، و"لا للعلمانية"، و"الخرطوم ليست نيويورك".

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أقرت الحكومة السودانية، تعديلات دستورية تقضي بـ"تجريم ختان الإناث، وإلغاء عقوبة الردة، والسماح لغير المسلمين بتناول الكحول، والسماح للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج".

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وتعد المظاهرة الاحتجاجية، هي الرابعة، ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسعا، لاسيما بين القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف إلى إزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات".

والحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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