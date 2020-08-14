بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا في لبنان

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
عيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، ألكسندر روداكوف في منصب سفير روسيا والمفوض في لبنان.
وذكرت وكالة انباء "سبوتنيك" المحلية أن بوتين وقع مرسوما بتعيين روداكوف سفيرا لروسيا في لبنان.
وجاء في المرسوم "تعيين ألكسندر نيكولايفيتش روداكوف سفيرا ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية".
كما وقع الرئيس مرسومًا يقيل ألكسندر زاسيبكين من هذا المنصب.
ويأتي قرار بوتين في وقت يعاني فيه لبنان منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
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