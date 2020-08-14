العراق: اعتقال 31 سوريا حاولوا التسلل للبلاد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، اعتقال 31 سوريا يحملون مواد متفجرة، خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة، في بيان، إن القوات الأمنية تمكنت، الليلة الماضية، من رصد 31 شخصا يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي للأراضي العراقية، قادمين من مدينة الرقة، شمالي سوريا.

وذكرت الخلية، أنه "تم إلقاء القبض عليهم جميعا، وضبط بحوزتهم 344 مشعل عثرة (صاعق تفجير) و140 علبة أسطوانة أصابع TNT (مادة شديدة الانفجار)".

وأشارت أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وعرضهم على القضاء.

وعززت السلطات العراقية، خلال الأشهر الماضية، قواتها على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا لمنع تسلل عناصر تنظيم "داعش".

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