الجزائر تحدد موعد بداية العام الدراسي الجامعي

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، كشف أن الدخول الجامعي الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد حدد بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2020.
وكتب الوزير، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: "نلفت عنايتكم الكريمة طالباتنا وطلبتنا الأعزاء بأن يوم 23 أوت (أغسطس) 2020 هو تاريخ الدخول الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد".
وأشار وزير التعليم العالي أن "الالتحاق بالدروس حضوريا سيعلن عنه من طرف كل مؤسسة جامعية، في تاريخ لاحق، حسب تطور الوضعية الوبائية في كل ولاية".
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