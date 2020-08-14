شرطة أبوظبي تستحدث نظام "الكبسولة الحاضنة" للإسعاف الجوي… بالفيديو

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الجمعة، بأن شرطة أبو ظبي دشنت نظام النقل الطبي بالإسعاف الجوي عبر الكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية، من خلال نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية.

وذكرت الصحيفة أن هذا النظام الطبي هو الأول من نوعه في المنطقة والدولة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد عبيد محمد الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، خلال تدشينه النظام، اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات والارتقاء بمسيرة العمل التطويري، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الدعم والإمكانات بما يحقق أرقي وأفضل الخدمات في المجتمع الإماراتي.

ونقلت الصحيفة على لسان، علي سيف الظهوري، مختص في طب الطيران بشرطة أبوظبي، أن الكبسولة تعتبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية من مؤسسة صحية إلى أخرى، عبر الإسعاف الجوي، مع ضمان عدم نقل العدوى للآخرين، أو الطاقم المشرف على العلاج، مشيرا إلى أنه يمكن استخدامها مستقبلًا لجميع أنواع الأمراض المعدية.