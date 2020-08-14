أردوغان يؤكد وجود لقاءات مع مصر ويصدر أمرا بشأن السعودية

وقال أردوغان في تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة، اليوم، إن "التضامن بين إسرائيل وكل من مصر واليونان أمر غير مقبول".

وأشار أردوغان إلى أن "مواقف الشعبين المصري والتركي وتضامنهما معا ليست كتضامن الشعب المصري مع اليوناني، فحضارتنا ومبادئنا التاريخية ومفاهيمنا (مصر وتركيا) أقرب مما هي مع اليونان وعلى الحكومة والسلطات المصرية أن تتفهم ذلك". وأضاف "في لقاءاتنا مع الجانب المصري يقولون لنا إن هناك سوء تفاهم بيننا يجب إزالته".

وتابع "هناك أيضا خطوات خاطئة تتخذها السعودية وقد قلت ذلك لوزير الخارجية التركي اليوم، وقلت له تواصل مع نظيرك السعودي واطلب منه أن يتخذ خطوات لازمة في هذا الصدد".

وجدد أردوغان تحذيره من مهاجمة سفينة التنقيب عن النفط "أوروتش رئيس" الموجودة في مياه شرقي المتوسط، مؤكدا أن "ذلك لن يبقى دون رد".

وتابع "لدينا أطول حدود بحرية في شرق المتوسط، وأدنى هجوم يمكن أن يوجّه ضد سفننا المدنية شرقي المتوسط لا يمكننا أن نبقيه دون رد".

وكان أردوغان قال أمس، في اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، "قلنا إنكم إذا هاجمتم السفينة (أوروتش رئيس) فسوف تدفعون ثمنا باهظا وقد وصلتهم أول رسالة اليوم"، مشيرا إلى أن "جوابنا قد وصلهم باللغة التي يفهمونها"، دون مزيد من التوضيح.

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وأوضح "الحل في شرقي المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف".

وأردف "لا يجب أن ينظر طرف لنفسه في مرآة مكبرة ولا يجب السعي وراء أعمال استعراضية"، مشددا على أن "تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح لأي دولة بانتهاك حقوقها".

وأشار أردوغان إلى أن "موقف اليونان في كل من بحري المتوسط وإيجه مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة (ميس) لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق".

واستكمل "الادعاء بأن جزيرة يونانية مساحتها 10 كلم مربع، لها الأحقية بجرف قاري مساحته 40 ألف كلم مربع، أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي"، داعيا اليونان إلى "احترام حقوق تركيا ومصالحها".

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، بدء سفينة "وروتش رئيس"، أعمالها شرقي المتوسط، متمنيا النجاح لها في مهامها، مضيفا أنها "بدأت بالمسح السيزمي ثنائي الأبعاد في البحر المتوسط".

وكانت السفينة التركية أبحرت في وقت سابق من ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان".