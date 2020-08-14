شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يوزعون مصليات ومظلات شمسية خلال صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مجموعة من العاملين بالمسجد الأقصى، مصليات ومظلات شمسية على المصلين خلال إقبالهم على المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما قام فريق آخر برسم علامات حمراء وخضراء فى ساحات المسجد الأقصى، لمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى خلال الخطبة، وعرض المركز الفلسطينى للإعلام على حسابه بـ"تويتر"، فيديو لتوزيع المصليات على المصلين لأداء صلاة ظهر الجمعة، وتجهيزات ما قبل صلاة الجمعة من إجراءات تمنع العدوى بفيروس كورونا. #شاهد توزيع مصليات على المصلين لأداء صلاة ظهر الجمعة في ساحات المسجد الأقصى. pic.twitter.com/fElRD5JUkL Advertisements توزيع المصليات على المصلين

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