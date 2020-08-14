شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العراقى يوافق على إرسال أكثر من 13 ألف طن من القمح إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء العراقى، اليوم الجمعة، إرسال أكثر من 13 ألف طن من القمح إلى لبنان، وقال المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس حيدر مجيد - حسبما أفادت قناة "السومرية الإخبارية" - "إن مجلس الوزراء وافق على دعم الجمهورية اللبنانية بزيت الغاز والقمح والأدوية والمستلزمات الصحية". وأضاف مجيد أن "مجلس الوزراء نص على تحمل وزارة النفط تكاليف إرسال 100 صهريج من زيت الغاز، أي ما يعادل 3600 متر مكعب من هذه المادة".. وتابع "المجلس وافق على قيام وزارة التجارة بإرسال 13 ألفا و300 طن من القمح مساعدات للشعب اللبناني الشقيق، كما وافق على إرسال 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الصحية من وزارة الصحة العراقية لتقديم الدعم الطبي جراء نكبة انفجار مرفأ بيروت".

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