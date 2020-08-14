إنفوجراف.. تسلسل الأحداث من كارثة مرفأ بيروت حتى استقالة حكومة لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت لبنان بظروف صعبة إثر تفجير مرفأ بيروت، الذى تسبب فى خسائر بشرية ومادية ضخمة، وفى الإنفو التالى نوضح أهم الأحداث التى عاشها اللبنانيون خلال الفترة الأخيرة.. - 4 أغسطس: كارثة انفجار مرفأ بيروت وأكثر من 150 قتيلا وآلاف مفقودين - 4 أغسطس: فتح تحقيقات والحكومة تتعهد بإعلان نتائجها خلال 48 ساعة - 6 أغسطس: الرئيس الفرنسى يصل بيروت ويتفقد المناطق المنكوبة - 6 أغسطس: أعلن ماكرون تنظيم مؤتمر دولى لدعم لبنان - 6 أغسطس: النقد الدولى يحض لبنان على تخطى العقبات وبرنامج لإنعاش الاقتصاد - 6 أغسطس: احتجاز 16 شخصًا على ذمة التحقيق - 6 أغسطس مساءً: اندلعت مواجهات بين اللبنانينى وقوات الأمن - 7 أغسطس: خرج أضخم تحرك احتجاجى فى سبت "تعليق المشانق" - 7 أغسطس: رفض الرئيس اللبنانى ميشال عون تحقيق دولى فى أسباب الانفجار - 7 أغسطس: أنكر حزب الله أى علاقة بالانفجار Advertisements - 8 أغسطس: خرج الآلاف وسط بيروت للتظاهرات تحت عنوان "وقت الحساب" - 9 أغسطس: أعلن سفير فرنسا فى لبنان مشاركة بلاده فى التحقيق بعد رفض عون - 9 أغسطس: مؤتمر دولى لدعم لبنان - 10 أغسطس: الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد استقالة 4 وزراء و10 نواب - 10 أغسطس مساءً: حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية











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