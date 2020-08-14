شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صياد فلسطينى برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلى قبالة سواحل شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط صوب قوارب الصيادين قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة أحد الصيادين بعيار مطاطي في ساقه. وكانت قوات الاحتلال قد شنت فجر اليوم وخلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة غارات استهدفت مواقع وأراض زراعية في مناطق عدة من قطاع غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية بينهم 3 فلسطينيين شرق جنين وبيت لحم، و3 من طولكرم واثنان من مخيم الأمعري في رام الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة صياد فلسطينى برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلى قبالة سواحل شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.