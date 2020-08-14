شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 1383 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2566 حالة تعافي و35 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. Advertisements وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2566 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة. #عاجل | #وزارة_الصحة:

الحالات الجديدة: 1383 إصابة.

التعافي: 2566 حالة.

الوفيات: 35 حالة. #واس_عام pic.twitter.com/gizgtkJzqt — واس العام (@SPAregions) August 14, 2020

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