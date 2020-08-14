شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ يكشف عقوبة انتحال صفة إعلامي على منصات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مختص فى مجال القانون، عقوبة انتحال صفة إعلامي أو صحفي في منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها جريمة معلوماتية يعاقب عيها النظام بالسجن والغرامة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قال المحامي صالح بن مسفر الغامدي إن من ينتحل صفة ومهنة الإعلامي يتورط في نوعين من الجرائم.

وأبان أنه إما أن يكون منتحل شخصية ومنتحل مهنة وهذه عقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة الجزائية من سجن وغرامة، ويضاف إلى ذلك أنها جريمة معلوماتية كونه استخدم التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة نشاطه الاحتيالي.

وتابع :قد يقود ذلك أحياناً منتحل مهنة الإعلامي إلى إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وتتمثل العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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وأشار الغامدي إلى أنه إذا قام منتحل صفة الإعلامي بالمساس بالحياة الخاصة للآخرين من خلال المهنة المنتحلة وإساءة استخدام الهواتف فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة الثالثة من ذات النظام.