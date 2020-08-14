عميد متقاعد إماراتي: من يهاجم قرار التطبيع مع إسرائيل لديه نظرة قصيرة المدى

وأشار الكعبي في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هناك دولا عربية أخرى سبقت الإمارات في هذا المجال، علم بأن الإمارات لن تنسى علاقاتها بالدول العربية وكذلك مصالح الشعب الفلسطيني، حيث إن القضية الفلسطينية ستكون هي الكاسب الأكبر لهذا الاتفاق.

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وأضاف أن الشعب الإماراتي متأكد وواثق في القيادة الإماراتية وأنها لن تقدم على أية خطوة إلا لوجود مصلحة لها، والمصلحة هنا واضحة، والشعب الإماراتي والشعوب العربية واعية ومتيقنة جيدا ما هو الصالح لهم.

وتابع "كما إن إسرائيل دولة متقدمة علميا وصناعيا، وكذلك الإمارات دولة على المستوى الاقتصادي من أقوى الدول اقتصاديا في المنطقة وعلى مستوى العالم، فلماذا لا تستفيد الإمارات بعلاقاتها مع إسرائيل بهذا التقدم التكنولوجي والصناعي والاقتصادي، ومن يهاجم هذه الخطوة لديه نظرة قصيرة المدى".

وتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس من إحراز انتصار خاص للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط قبل الانتخابات المقررة بالولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك عندما ساعد في الوساطة في اتفاق بين حليفتيه إسرائيل والإمارات.

واتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق خطوة ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة التي كانت تعتزمها.

وبعد قليل من إبرام الاتفاق هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كتب ترامب على تويتر ”انفراجة ضخمة“ وقال للصحفيين إنه يجري العمل على اتفاقات أخرى مماثلة في الشرق الأوسط.

وذكر بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث إن الزعماء "اتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات".

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وأضاف البيان "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وقال ترامب "هذا الاتفاق خطوة مهمة صوب بناء شرق أوسط أكثر سلاما وأمنا ورخاء. والآن بعد أن انكسر الجليد... أتوقع أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات... وتطبع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف "نناقش ذلك بالفعل مع دول أخرى، قوية جدا، دول جيدة جدا تريد أن ترى السلام في الشرق الأوسط وبالتالي على الأرجح سترون المزيد مثل ذلك... هناك أشياء تحدث لا يمكنني التحدث عنها لكنها إيجابية للغاية".

وأشار البيان إلى أن وفودا من إسرائيل والإمارات ستجتمع في الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقات ثنائية في مجالات الاستثمار والسياحة ورحلات جوية مباشرة والأمن والاتصالات وملفات أخرى.

© REUTERS / POOL

وقال البيان "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف".

وذكر البيان "ستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معا، ستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة".