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وأضاف بأنه "التقى بنائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ومسؤولين يمنيين وسعوديين ودوليين آخرين".
وأشار غريفيث إلى "أن المناقشات شملت أيضا الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحييد التهديد الذي تشكله ناقلة النفط صافر".
كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يناقش مع الحكومة اليمنية نص إعلان مشترك لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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