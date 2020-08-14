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غريفيث يناقش مع الحكومة اليمنية نص إعلان مشترك لوقف إطلاق النار

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© AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة - سبوتنيك. وقال غريفيث، عبر حسابه على "تويتر" إنه "اختتم الخميس زيارة إلى الرياض، التقى خلالها بمسؤولين يمنيين وسعوديين لمواصلة المناقشات حول نص إعلان مشترك للوصول إلى اتفاق بين حكومة اليمن وأنصار الله لوقف إطلاق النار، وإجراءات إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية".

وأضاف بأنه "التقى بنائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ومسؤولين يمنيين وسعوديين ودوليين آخرين".

وأشار غريفيث إلى "أن المناقشات شملت أيضا الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحييد التهديد الذي تشكله ناقلة النفط صافر".

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