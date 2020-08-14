وقال سعد في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، "إن الإمارات التي تبعد آلاف الكيلومترات عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، باعت نفسها للشيطان الإسرائيلي بلا مقابل، وهي ليست مجبرة على مثل هذه الخطوة لأنها لا تزيد في رصيدها سوى الخسران والخذلان المبين للأمتين العربية والإسلامية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.
© AFP 2020 / ABBAS MOMANI
وأضاف "هذا التطبيع منح دولة الاحتلال الغطاء الذي يلزمه لضم الأراضي الفلسطينية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".
وأوضح سعد أن الخطوة الإماراتية تعد نسفا متعمدا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية، والشرعية الدولية، التي تشكل أساسا لحل الصراع العربي الإسرائيلي، لأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.
واعتبر الاتفاق الثلاثي عدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران لعام 1967.
وأكد سعد أن للشعب الفلسطيني قيادة شرعية وعنوانا معروفا، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، وعلى كل من يدعي الحرص على قضية شعبنا أن ينسق مساعيه مع الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا لكي يكون مسعاه مقبولا.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب العمال في فلسطين: الإمارات باعت نفسها للشيطان الإسرائيلي بلا مقابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.