السودان… التضخم في شهر يوليو يسجل 143.78%

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أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أمس الخميس، بأن بيان الجهاز المركزي للإحصاء قد عزا في بيان له ارتفاع معدل التضخم لارتفاع أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز والحبوب والزيوت والدهون، اللحوم والبقوليات.

وذكر البيان أنه ارتفعت ايضا مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية، وكذلك مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت (الأثاثات والتجهيزات والسجاد والمنسوجات البيئية والأجهزة المنزلية الكهربائية).

وأشار البيان السوداني إلى ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية، حيث بلغ 127.58% لشهر يوليو 2020، بينما كان 112.41% في يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح بيان الجهاز المركزي للإحصاء أنه رغم انخفاض معدل التغير الشهري للمستوى العام للأسعار لشهر يوليو الماضي، فإن معدل التضخم للشهر نفسه سجل ارتفاعا، حيث يحسب التضخم بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر يوليو 2020 والشهر ذاته 2019، مقسوما على الرقم القياسي للأسعار لشهر يوليو من العام نفسه.