سعوديات يتحدثن لـ"سبوتنيك" عن أول بطولة في الدراجات الهوائية لنساء المملكة... فيديو

تقول شيرين أبو الحسن مؤسسة فريق رواسي للهايكنج، وعضو فريق "cycling time2030" إن البطولة النسائية ستكون يوم 22 أغسطس/ آب، حيث تشارك الفتيات من 16 سنة إلى 65 سنة، وأن المشاركة تكون للفرق المسجلة في الاتحاد السعودي.

وتشير إلى أن فكرة المشاركة جاءت عن طريق مدرب نادي الهلال يوسف قعود في مارس/ آذار، إلا أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الأمر نسبيا.

وترى أن أول مسابقة للدراجات لـ"بطل المملكة"، تمثل أهمية كبيرة للمرأة السعودية، خاصة في ظل التطورات الحاصلة في المشهد.

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وأوضحت أن المدربين يجتهدون بشكل قوي خلال عمليات التدريب، وأنه في المستقبل ستكون هناك معسكرات لعمليات التدريب، وأن الخطة تهدف لتأسيس فريق قادر على المنافسة بشكل قوي في المسابقات المحلية والدولية.

ويضم الفريق 6 سيدات هن: عضو لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي للسهام هناء حلمي، مؤسسة فريق رواسي للهايكنج شيرين أبو الحسن، نورة آل الشيخ، العنود خميس، بشاير الطويرقي، آلاء الزهراني، تحت إشراف المدرب يوسف القعود.

وتابعت قائلة: سعيدة جدا بأنني استطعت التسجيل بأول سباق وهو بطولة بطل المملكة، وكأول مشاركة لي مع سعوديات، كوني جديدة في هذه الرياضة، وأن كل ما أطمح له هو المشاركة مع فريقي "سايكلنج تايم" في هذا السباق، للحصول على الخبرة، وأتمنى أن أتمكن من الوصول لخط النهاية، نشر الرياضة الحركية من أهدافي التي أشجع بها كل فتاة في المملكة.

فيما قالت هناء حلمي المتسابقة إن التجربة ستكون فريدة من نوعها، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة أمام النساء للمشاركة في المسابقة.

في ذات الإطار قالت المتسابقة السعودية نورة آل الشيخ في حديثها لـ"سبوتنيك"، إنها تشارك للمرة الأولى في سباق الدراجات، وأنها تتطلع للمشاركة بشغف كبير.

وأعربت على أن تفعيل دور المرأة في كافة المجالات ومنها الرياضة يؤكد حرص المملكة على المشاركة الفعالة للمرأة وتمكينها بشكل فعلي.