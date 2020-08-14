شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية ترسل 13 ألف طن قمح إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، على إرسال 13 ألف طن من القمح، و3500 متر مكعب من الديزل، وأدوية ومعدات طبية لمساعدة لبنان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وفي أغسطس، وقع انفجار كبير في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مما أسفر عن إصابة ستة آلاف ومقتل 172 شخصا وتسبب في تشريد 250 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية ترسل 13 ألف طن قمح إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.