شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية ترسل 13 ألف طن قمح إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، على إرسال 13 ألف طن من القمح، و3500 متر مكعب من الديزل، وأدوية ومعدات طبية لمساعدة لبنان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي أغسطس، وقع انفجار كبير في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مما أسفر عن إصابة ستة آلاف ومقتل 172 شخصا وتسبب في تشريد 250 ألف شخص.