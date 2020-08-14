شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعتزم زيارة لبنان مجددًا الأول من سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة بيروت مجددا في الأول من سبتمبر، لمتابعة جهود إعادة الإعمار بعد الانفجار الكارثي الذي دمر مناطق في العاصمة اللبنانية في الأسبوع الماضي.
أدلت بارلي بتصريحاتها بعدما قامت بجولة على متن حاملات طائرات الهليكوبتر الفرنسية تونير التي وصلت اليوم إلى مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار، ودعت اللبنانيين إلى تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ "قرارات شجاعة".
ووصفت حاملة الطائرات بأنها "مدينة طافية" يمكنها توفير كل أنواع الدعم الطبي والفني بما في ذلك مستشفى ومعدات بحث وإنقاذ ومعدات بناء وكذلك نقل شحنة من الطحين.
واستقالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، المدعومة من جماعة حزب الله، في أعقاب الانفجار.
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