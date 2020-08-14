شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: ارتفاع أعداد ضحايا انفجار بيروت إلى 177 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري بالميناء البحري لبيروت ليصل إلى 177 قتيلا حتى الآن، وأشار وزير الصحة – في تصريح اليوم – إلى أن هناك نحو 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين جراء الانفجار، إلى جانب 100 مصاب يرقدون في العناية المركزة.

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