شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية وقالت إنه يصب في مصلحة البلدين وسيساهم في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقالت متحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية نشرتها وكالة رويترز، "إنه مهم (للبلدين) والاستقرار الإقليمي".
وتابعت "البلدان شريكان لنا وبالطبع...نحن ملتزمون بحل الدولتين ومستعدون للعمل من أجل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وبموجب الاتفاق، الذي شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط لإبرامه، وافقت إسرائيل على تعليق الضم المزمع لمناطق من الضفة الغربية. كما يرسخ الاتفاق مناهضة إيران التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط.
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