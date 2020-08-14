شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة دفاع فرنسا: على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزيرة الدفاع الفرنسية أكدت أنه يجب على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة.

وفي سياق منفصل قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن تكاليف إعادة بناء مرفأ لبنان عملية ستأخذ وقتا، والتقدير الأولى يكشف أن الخسائر 15 مليار دولار، بجانب خسائر المؤسسات والمنازل والممتلكات، التي قد تصل لـ10 مليارات دولار.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، إن خسائر انفجار مرفأ بيروت ضخمة وكبيرة، ولم نتلق أى مبالغ مالية والمساعدة عبارة عن أمور مستعجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد طبية.

وأضاف شلالا، أن هناك تحقيقات جارية حول الانفجار، وستظهر كافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن الملف تم تحويله إلى أعلى سلطة قضائية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث العاصمة اللبنانية بيروت في أعقاب الانفجار الذي ضربها في 4 أغسطس الجارى، وأوضحت المنظمة - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن عشرات المباني التاريخية في بيروت معرضة لخطر الانهيار بعد الانفجار الكبير في مرفأ العاصمة اللبنانية.