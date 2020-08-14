شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 531 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة، تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت في بيان صحفي أن حالة الوفاة كانت لامرأة (72 عاما) من مدينة الخليل. Advertisements وأوضحت الكيلة في بيانها - حسبما أفادت رويترز- أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 238 حالة تلتها الخليل بإجمالي 168 فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وقالت الكيلة إن من بين المصابين 20 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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