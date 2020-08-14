إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي قبالة شاطئ غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

أصيب صياد فلسطيني، الجمعة، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية، أثناء عمله في عرض البحر قبالة شاطئ شمالي قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لمراسل الخليج 365، إن "الصياد غيث عليان أبو عون (20 عاما) أصيب برصاصة مطاطية، أطلقتها صوبه قوات البحرية الإسرائيلية، بينما كان يمارس عمله بشكل طبيعي".

وأوضح عياش، أنّه تم نقل الصياد إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولم تصدر وزارة الصحة بغزة توضيحا حول حالة الصياد؛ كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث.

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وتعيش غزة، منذ نحو أسبوع، حالة توتر وتصعيد مع الجانب الإسرائيلي، بسبب استنئاف مجموعات شبابية فلسطينية لإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

وترد إسرائيل على تلك البالونات، من خلال قصف أهداف متفرقة تتبع للفصائل الفلسطينية، إضافة لعملها على تشديد الحصار، عبر منع دخول مواد البناء والوقود لسكان القطاع وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة.

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