غزة… إغلاق معبر رفح بعد فتحه "استثنائيا" ثلاثة أيام

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إغلاق معبر رفح (جنوب)، بعد فتحه استثنائيا لمدة 3 أيام، لعودة العالقين الفلسطينيين بمصر، وخروج المسافرين.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن 1142 مسافرا غادروا غزة خلال أيام عمل معبر رفح، في حين وصل إلى القطاع 1841 فلسطينيا كانوا عالقين بالجانب المصري.

ونقل الموقع عن مدير عام هيئة المعابر العميد فؤاد أبو بطيحان، قوله، إنه "تم إجراء فحص طبي لجميع العائدين للقطاع، كما تم تحويلهم جميعا إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوما داخلها".

وهذه المرة الأولى التي يُفتح فيها المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، منذ إغلاقه منتصف مارس/آذار الماضي، حيث تم فتحه استثنائيا عدة مرات، لدخول العالقين خارج القطاع فقط.

وأغلق المعبر أبوابه، ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتنفّذ وزارة الداخلية بغزة حجراً صحياً إلزامياً، في مراكز خاصة، لكافة العائدين إلى القطاع، لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد.

وحتى الخميس، سجلت وزارة الصحة في غزة 81 إصابة بكورونا بينها حالة وفاة واحدة، و71 حالة تعاف.

ولم يتفش وباء كورونا في غزة، فيما تنحصر الإصابات بالفيروس، داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.

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