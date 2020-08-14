الأمن العراقي يعتقل 31 سوريا عبروا الحدود وبحوزتهم متفجرات

بغداد - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: "من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، تتمكن ليلة أمس الخميس من رصد 31 شخصا جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية".
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وكان موقع قناة "السومرية نيوز"، قد نقل عن مصدر أمني اليوم، قوله "تم اعتقال 20 عنصراً من تنظيم "داعش" أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا".
وأوضح المصدر أن "الجيش العراقي تمكن في ساعة متقدمة من صباح اليوم، من إلقاء القبض على 20 داعشيا وقتل عدد كبير منهم".
وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن تدمير طرق إمدادات كثيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي، من سوريا باتجاه العمق العراقي.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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