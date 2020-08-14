شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إسبانية: مستقبل الشرق الأوسط سيتغير باتفاق الإمارات العربية واسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية على الاتفاق بين الامارات واسرائيل برعاية أمريكية ، وقالت إن اسرائيل تحاول توسيع علاقاتها بالعالم العربى لتشمل الامارات العربية، ووصفتها بـ "الاتفاقية التاريخية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية حتى الآن شهدت ترحيب واسع فى النطاق الدولى، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع "باهتمام وتقدير بالغ" البيان المشترك الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب السيسي على حسابه في "تويتر": "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب ، ان اسرائيل والامارات اتفقتا على اقامة علاقة دبلوماسية فى اطار اتفاق شامل يقضى بوقف السلطات الإسرائيلية ضم الاراضى الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية.

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كما علقت صحيفة "الباييس" الإسبانية على الاتفاقية وقالت "ان مستقبل الشرق الاوسط سيتغير كليا بهذا الاتفاق الذى جرى بين الامارات العربية واسرائيل، فقد حققت المنطقة حالة من التحول الجيوستيراتيجى، غير مسبوقة فى ربع قرن، فقد اصبحت الامارات ثالث دولة عربية بعد مصر والاردن لديها اتفاقية تطبيع العلاقات مع اسرائيل.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ "أي مبادرة من شأنها تعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما قال متحدث باسم الأمم المتحدة.

وفي تغريدة على تويتر قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إن قرار الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتطبيع العلاقات بينهما هو أخبار جيدة جداً. كان أملي العميق أن لا تمضي عملية الضم قدماً في الضفة الغربية واتفاق اليوم بتعليق تلك الخطط هو خطوة مرحب بها على طريق تحقيق المزيد من السلام في الشرق الوسط".