شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: لبنان هو الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيروت، اليوم الجمعة، إن الشعب اللبناني ينبغي أن يكون الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن حكومته المستقبلية.

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وفي كلمة بعد اجتماع مع نظيره اللبناني، قال إن طهران وشركات إيرانية خاصة مستعدة لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وإصلاح قطاع الكهرباء.

واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي تتمتع بدعم جماعة حزب الله المدعومة من إيران، في أعقاب التفجير.