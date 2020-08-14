شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤيد قرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سلطنة عمان اليوم الجمعة، إنها تدعم قرار دولة الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلة إنها تأمل أن يساهم الاتفاق في إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

ووصف بيان من متحدث باسم وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء العمانية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بأنه "تاريخي".