شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش عن اتفاق السلام مع إسرائيل: قرار شجاع من قائد استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثى مشجعة، مشيرا إلى أن قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار، كاشفا أنه كعادة الشيخ محمد بن زايد، اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل، قرار شجاع من قائد استثنائى.

وكتب قرقاش، فى عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثى مشجعة، وخاصة أنه عالج فى تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضى الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين"، مضيفا أن قرار الشيخ محمد بن زايد "الشجاع" يعبّر عن واقعية نحن فى أمس الحاجة لها، مشيرا إلى أن القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق.





وأضاف قرقاش، بينما يبقى قرار السلام فلسطينى اسرائيلى بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضى الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعى تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات.

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وتابع قرقاش، قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار فى سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل، قرار شجاع من قائد استثنائى.





وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ‏والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفقوا فى ‏اتصال هاتفى جرى أمس الخميس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات ‏العربية المتحدة.‏

وفى خطابه، قال الرئيس الأمريكى إن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بمثابة ‏‏"كسر لجبل الجليد"، إلا أنه قال فى الوقت نفسه أنه "أسهل من السلام مع الديمقراطيين"، ‏فى إشارة للحزب الديمقراطى، وتابع: "الجميع كان يقول إنه من المستحيل إلى ‏التوصل لاتفاق مماثل مع إسرائيل، لكنه استطاع التقريب بين البلدين".‏