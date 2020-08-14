الكاردينال الماروني يحذر من مخططات دولية ضد لبنان

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الجمعة، من "مخططات" دولية لصالح فئات معينة في لبنان وليست لصالح البلاد.



جاء ذلك خلال قداس ترأسه في كاتدرائية الصرح البطريركي في الديمان (شمال لبنان)، نقلته القنوات المحليّة.



وأعرب الراعي، عن "أسفه إزاء الأخبار التي تتردد بأن هناك مساعي على المستوى السياسي، وفي مطابخ الدول لطبخ لبنان جديد غير لبنان الموجود".



وقال " كأنهم يطبخون (دول لم يسمها) أشياء ليست لصالح لبنان أبدا، ولكن لصالح بعض السياسيين والفئات".



وعبّر الراعي، عن "رفضه لتلك الخطوات"، مشدّدًا على "أنّنا سنناضل ضدها ونحاربها".



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ويعاني لبنان أزمات عديدة متراكمة ترخي بثقلها المدمر على الاقتصاد والمجتمع، ما يثير أحاديث عن أن الحل ربما يكمن في تأسيس نظام سياسي جديد.



وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.



ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



والخميس، أعلنت الولايات المتحدة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، سيشارك في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.



ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته بيروت في 6 أغسطس/ آب الماضي، إلى بناء نظام سياسي جديد في لبنان.

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