رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة

اعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات.

على أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%) و من خريجي العام الحالي 1441 هـ و لايزيد عمر المتقدم عن (20) عاماَ) و لاتقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %) ، و لا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60 %) ، و أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي ، و يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية و أن يكون غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى و أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، علما ان مدة الدراسة (2) سنتان.

وسيحصل الملتحق بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات) و يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال مع تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض و تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض وقد حددت الوثائق المطلوبة شاملة صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة ، وصورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو من شهادة الثانوية بنظام المقررات و صورة من شهادة اختبار القدرات العامة، الى جانب صورة من شهادة الاختبار التحصيلي، و(6) صور شخصية مقاس (4X6)، وسيتم استقبال طلبات التسجيل بدءا من يوم الأحد الموافق 26 /12 /1441 هـ الساعة (10) العاشرة صباحا، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 06 /01/ 1442 هـ الساعة (10) العاشرة صباحاً.