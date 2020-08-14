شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى: لم ترفض أى دولة استقبال رعاياها المخالفين بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه لا توجد دولة رفضت استقبال مواطنيها المخالفين لقانون الإقامة خلال حملة (غادر بأمان) التي دشنتها وزارة الداخلية الكويتية خلال أبريل الماضي.
وأوضح الشيخ أحمد ناصر – في رده على سؤال برلماني وجهه إليه النائب بمجلس الأمة الكويتي محمد الدلال - أن بعض هذه الدول طلبت مهلة من الوقت، لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية لديها، ومنها توفير المحاجر والمتطلبات الصحية، وكذلك مسألة الإغلاق الكلي للمطارات؛ مع استثناء طائرات الإجلاء، وفق ترتيبات واشتراطات محددة.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن تيسير وتسهيل عملية ترحيل كل المخالفين لقانون الإقامة من تلك الجنسيات الموجودين في مراكز الإيواء.
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