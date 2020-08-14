شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الاتفاق مع إسرائيل "مشجعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن ردود الفعل من أهم عواصم العالم على اتفاق الإمارات مع إسرائيل "مشجعة".

وقال قرقاش في تغريدة إن الاتفاق "عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين".

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وتباينت ردود الفعل العالمية على الاتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، الذي لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه.