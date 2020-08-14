شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 20 داعشيا أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، باعتقال 20 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا.

وقال المصدر حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن الجيش العراقي تمكن في ساعة متقدمة من صباح اليوم، من إحباط محاولة تسلل لإرهابيي "داعش" حاولوا الدخول إلى الاراضي العراقية قادمين من سوريا وألقى القبض على 20، مشيرا إلى تمكن القوات العراقية من قتل عدد كبير من الإرهابيين الذين حاولوا الفرار.

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