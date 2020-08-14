السودان..وفاة واحدة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن السودان،فجر الجمعة، عن تسجيل وفاة واحدة، و47 إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة اطلعت عليه الخليج 365 أن عدد الإصابات الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12 ألف و162 بينها 793 وفاة.

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وأشار إلى تماثل 20 حالة للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 6 آلاف و325 .

وأصاب كورونا، حتى فجر الجمعة، أكثر من 21 مليون و69 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 752 ألفًا، وتعافى أكثر من 13 مليون و900 ألف، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإصحاء ضحايا الفيروس.



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