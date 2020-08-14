شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص فى قصف تركى استهدف سيارة بمحافظة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى بمقتل أربعة أشخاص بقصف تركى استهدف سيارة فى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء الخميس، إن قصفا تركيا استهدف سيارة تنقل عددا من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، في هذا الصدد.

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