شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى يستهدف عدة مواقع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلى، فجر الجمعة عدة مواقع فى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية. ونقل الموقع الإخبارى عن مصادر محلية، قولها إن "المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدا للمقاومة فى منطقة المخفر الحدودى شرقى مدينة رفح، فيما تم قصف هدف بصاروخين في منطقة الفراحين شرقي خان يونس".

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