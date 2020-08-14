أحمد الجار الله: السلام مع إسرائيل مكسب للعرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، والتى تتضمن وقف النشاط الاستيطانى فى الأراضي الفلسطينية، موضحا أن السلام مع إسرائيل مكسبا للعرب وذلك ما أدركه الرئيس الراحل أنور السادات.

وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ماأدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان، وأن منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربى وإسرائيل عشرة ملايين، والعرب هم المستفيدون والعالم مقبل على متغيرات".



أحمد الجار الله عبر تويتر

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتفقوا فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

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هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأضافت الوكالة: بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية فى الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدى إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسى وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى فى العالم العربى والإسلامى، وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.