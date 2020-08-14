شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى أمريكى: مستعدون لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتحقق الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل، أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب له وتعمل على إجراء تغيير حقيقى، وكانت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، قد تقدمت باستقالتها مؤخرا على وقع الغضب والاحتقان الشعبي جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والانفجار الذي حدث بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.
وقال السفير ديفيد هيل – في تصريح له ورد ببيان صادر الليلة عن السفارة الأمريكية في بيروت – إنه حضر إلى العاصمة اللبنانية لتقديم التعازي في ضحايا الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أن روح الوحدة والتعاون بإمكانها إعادة بناء بيروت مجددا.
وشدد على أن تنفيذ الإصلاحات اللازمة سيحقق التحول الضروري للبنان للتأكد من أن مثل هذا الحادث لن يتكرر مجددا.
وأضاف: "مرة أخرى، الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، ووضع حد للحكومات غير الفعالة والوعود الفارغة سوف تسير حقا على طريق استعادة ما أعتقد أن كل اللبنانيين يريدون رؤيته وهو لبنان الذي يريده الشعب اللبناني ويحقق أهدافهم وطموحاتهم واحتياجاتهم وليس احتياجات الآخرين".
وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية سينضم قريبا بدعوة من لبنان، إلى محققين لبنانيين ودوليين للمساعدة في أعمال التحقيق حول حادث انفجار ميناء بيروت البحري والكشف عن ملابسات والظروف التي أدت إلى الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسى أمريكى: مستعدون لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتحقق الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.