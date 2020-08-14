شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبنانى السابق: لا أثق فى الطبقة السياسية المشاركة بتحقيق مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شرف الريفى، وزير العدل اللبناني السابق، إن كواليس دخول شحنة المتفجرات إلى لبنان لازالت غير معلومة حتى الآن. وأضاف الريفى، الذى كان وزيرا للعدل فى حكومة تمام سلام عام 2014، التى شهدت خلال هذه الفترة شحنات نترات الأمونيوم فى ميناء بيروت، أنه لم يتلقى أى استدعاء من المحكمة للإدلاء بشهادته حول ملابسات تخزين هذه الشحنة.

وأوضح الريفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى أم سى"، تقديم الإعلامى رامى رضوان:"نطالب بتحقيق دولى وبشفافية فى قضية دخول المتفجرات إلى لبنان".

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وأكد الريفى، أن ما حدث فى لبنان جريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن كل الموقوفين فى حادث انفجار مرفأ بيروت يتم التحقيق معهم حول التقصير الذى أدى للحادث، مضيفا: "لا أثق فى الطبقة السياسية التى تشارك فى التحقيق حاليا".