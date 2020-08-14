أمريكا تفرض قيودًا على تأشيرات لأفراد يقوضون جهود حكومة السودان الانتقالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد البيان بحسب " واس" مواصلة الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان، وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، ودعم الحكومة الانتقالية التى يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأضاف البيان: نحن نؤمن بقوة بأن الإعلان الدستورى السودانى يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي، وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن هذا القرار يعكس التزامها بالعمل مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، والمجتمع المدني، في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني المتمثّل في "الحرية والسلام والعدالة".
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