شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات تركية تقصف مركبة بمحافظة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن طائرات تركية قصفت مركبة بمحافظة دهوك العراقية. وكانت طائرة عسكرية تابعة للجيش التركي، قصفت قرية كربلي في ناحية شمال محافظة دهوك، بداية الشهر في إطار عمليات أنقرة العسكرية المستمرة في إقليم كردستان العراق.
وقال مدير ناحية مانكيشك العراقية مشتاق عصمت، في تصريحات، أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن طائرة تركية شنت مساء الجمعة، غارات على نهر شيفكي بقرية كربلي"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن القصف، بسبب تعذر الذهاب إلى القرية ومعاينة الأضرار".
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