شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وتؤكد: خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسى لو دريان إنه يرحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مشيرا إلى أن قرار إسرائيل تعليق ضم أراض فلسطينية خطوة إيجابية.

ودعا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، يوم الخميس، إلى النظر في منح الرئيس ترامب بجائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى دوره في تحقيق إنجاز دبلوماسي بين والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن اقتراح أوبراين مسألة حصول رئيسه على هذا التكريم المرموق، وهو ما اقترحه الرئيس نفسه في السابق ، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وقال أوبراين "إنه أمر رائع حقا عندما تتراجع وتلقي نظرة على ما فعله هذا الرئيس على جبهة السلام". "ولن يفاجئني ذلك - سيستغرق الأمر بعض الوقت في هذه البيئة - ولكن لن يفاجئني إذا تم ترشيح الرئيس في النهاية لجائزة نوبل لهذا الغرض. عمل اليوم هو مثال على لماذا يجب أن يتم التفكير به كمرشح يستحق وينبغي أن يكون الأوفر حظا لجائزة نوبل للسلام" .

وأشاد أوبراين بترامب لدوره في التوسط في تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وأشار إلى أن أحد كتب ترامب كان بعنوان "فن الصفقة" لكنه سيبقى في الذاكرة "لكونه صانع سلام عظيم".

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واعتبرت الصحيفة، أن مستشار الأمن القومي الذي يتشوق لترامب للحصول على جائزة نوبل يحاول إرضاء الرئيس ، الذي قال في سبتمبر الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه سيُمنح جائزة نوبل للسلام "إذا أعطوها بشكل عادل".

وأشار في وقت سابق إلى أن مفاوضاته مع كوريا الشمالية ، والتي لم تسفر عن أي اتفاق رسمي بشأن نزع السلاح النووي ،. وقال الصحفيون الباكستانيون لترامب في الأمم المتحدة العام الماضي إنه يستحق التكريم إذا توسط في نزاع كشمير بين باكستان والهند.

قال ترامب في ذلك الوقت: "أعتقد أنني سأحصل على جائزة نوبل للعديد من الأشياء ، إذا أعطوها بشكل عادل ، وهو ما لم يفعلوه".

ورد أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام عام 2018 بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية.