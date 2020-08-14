شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم ورشة عمل لتدريب 44 تربويا على سياسات إدارة التعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

افتتح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل اليوم بمقر الوزارة ورشة عمل تطوير الوثائق التشغيلية من الأدلة الإرشادية والسياسات ومؤشرات التفعيل والاحتياج التدريبي لنظام إدارة التعليم الإلكتروني، بحضور 26 متدرباً و18 عن بُعد من مشرفين تربويين وقادة مدارس ومعلمين من مختلف إدارات تعليم المناطق، حيث ركزت الورشة على الأدلة الإرشادية والحقائب التدريبية، والسياسات التشغيلية والمخاطر.

وأوضح المقبل إن الورشة تستهدف استقصاء آراء المعلمين والمعلمات في تطوير العملية التعليمية التشريعية مما يعطي أهمية في سماع الآراء من المجتمع التربوي، مؤكداً على أهمية استشعار الأدوار التي يقوم بها العاملون في الميدان التعليمي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.