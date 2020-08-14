شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الأمن العام» بشأن «التجمعات العمالية» المستوجبة للعقوبة.. 5 آلاف غرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد الأمن العام، طبيعة التجمعات العمالية التي تستوجب العقوبة والتي قد تصل لغرمة خمسة آلاف ريال في المرة الأولى، تتضاعف حال تكرار التجمعات.

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وأوضح الأمن العام عبر حسابه في تويتر عقوبات التجمعات العمالية لخمسة أشخاص فأكثر، حيث تبدأ العقوبات بالغرامة 5000 ريال في المرة الأولى عن كل شخص زاد عن العدد المحدد.

وأضاف أن العقوبة تتضاعف في المرة الثانية وفي الثالثة يضاعف المبلغ ويحال الشخص للنيابة العامة وتطال العقوبات كل من حضر أو دعا للحضور أو تسبب بذلك.

وأشار الأمن العام، إلى أن العقوبة تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني، تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.